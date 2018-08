Sottoposto a fermo ex calciante, dopo minacce con pistola

Rolando Scarpellini, l’uomo rimasto in fuga da ieri dopo aver minacciato con pistola una collega della compagna in un bar, oggi pomeriggio è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla polizia al termine dell’interrogatorio negli uffici della questura. Scarpellini stamani aveva fatto sapere dove si era nascosto, in un appartamento in via Canova a Firenze, e poi si è lasciato prendere dalla polizia.

Rolando Scarpellini, l’uomo ricercato da ieri dopo le minacce alla donna e a una collega di lei, è stato fermato dalla polizia a Firenze e portato in questura dove si trova adesso.

Secondo una ricostruzione sarebbe stato lui stesso a far sapere dov’era. L’informazione è arrivata a un ispettore della polizia postale. Agenti sono andati dove si nascondeva, in un appartamento di via Canova, non distante dalla sua casa, sempre nella zona dell’Isolotto. Scarpellini si è mostrato tranquillo con gli agenti.

Erano proseguite tutta la notte le ricerche dell’uomo che ieri aveva seminato il terrore all’Isolotto. Il soggetto aveva inviato un vocale alla fidanzata minacciandola di morte, dichiarando di sapere di essere ricercato e pronto alla morte.

Ieri l’uomo, 48enne, ex ‘calciante’ (il calcio storico fiorentino), si sarebbe presentato in un bar all’Isolotto, dove lavora anche la sua compagna, e avrebbe prima aggredito una dipendente, poi sarebbe tornato con una pistola e l’avrebbe minacciata. Secondo quanto appreso in base ad alcune testimonianza, dopo aver minacciato la dipendente del bar nella piazza dell’Isolotto con la pistola, l’uomo si sarebbe allontanato e avrebbe sparato due colpi in aria.