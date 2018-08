Lucca: scuole tralsocano per motivi di sicurezza sismica

A Lucca, le scuole superiori Paladini e Civitali, vengono traferite poichè gli edifici non raggiungono il minimo livello di sicurezza sismica. “La sicurezza sismica è una priorità assoluta”, dice il presidente Enrico Rossi “Per due anni ragazzi e docenti dovranno affrontare qualche disagio, ma poi potranno tornare nelle loro scuole”.

Per motivi di sicurezza sismica, le scuole superiori Paladini e Civitali di Lucca vengono trasferite in una sede provvisoria. Lo comunica la Regione Toscana precisando che il trasferimento ci sarà “prima dell’inizio dell’anno scolastico” e che i due istituti dall’attuale sede di via San Nicolao andranno in una sede provvisoria. L’ Asl Toscana nord ovest ha quindi messo a disposizione dell’amministrazione scolastica, tramite “concessione di occupazione temporanea”, alcuni locali della Palazzina 7 dell’area del Campo di Marte, per allestire la sede provvisoria per le due scuole superiori.

L’edificio di via San Nicolao, che ospita entrambi gli istituti, ha avuto uno studio di vulnerabilità sismica da cui emerge che il livello di sicurezza antisismica è inferiore ai minimi richiesti dalle norme.

Previsto un accordo di programma la cui bozza è stata approvata lunedì scorso con una delibera della giunta regionale, su proposta del presidente Enrico Rossi e dell’assessore alla salute Stefania Saccardi. “La sicurezza sismica è una priorità assoluta”, dice il presidente Enrico Rossi “Per due anni ragazzi e docenti dovranno affrontare qualche disagio dovuto al trasferimento dei loro istituti e dell’attività didattica. Ma poi potranno tornare nelle loro scuole, che a quel punto saranno state messe in completa sicurezza”

“Il progetto per il consolidamento statico dell’immobile che ospita i due istituti”, ha aggiunto Rossi “è già inserito in posizione utile per essere ammesso a finanziamento nell’ambito del programma triennale regionale di edilizia scolastica 2018/2020”.

Con un’ordinanza del giugno scorso, riferisce la Regione Toscana in una nota, “il sindaco di Lucca ha interdetto l’utilizzo dell’immobile come sede scolastica e l’amministrazione provinciale ha immediatamente provveduto a redigere il progetto definitivo per il consolidamente statico dell’immobile”. Di origine settecentesca, l’immobile è di proprietà del Comune, ma è gestito gratuitamente dalla Provincia, responsabile per l’edilizia delle scuole superiori.

La durata degli interventi di consolidamento statico e miglioramento sismico è prevista in 24 mesi dall’inizio dei lavori. Per questo periodo la Asl mette a disposizione i suoi spazi in maniera gratuita, dopodiché, se necessario, verrà corrisposto un canone di locazione

L’attività scolastica della scuola Civitali verrà svolta anche all’interno di moduli prefabbricati che saranno collocati in un parcheggio comunale adiacente all’area. Nei moduli saranno trasferite alcune classi dell’istituto e alcuni laboratori.

L’accordo di programma, che verrà siglato da Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Asl Toscana nord-ovest, prevede anche la revisione e l’integrazione dell’accordo del 2005 (quello per la realizzazione del nuovo ospedale di Lucca), che prevedeva la valorizzazione dei locali e dell’area di Campo di Marte.