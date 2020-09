Middle East Now, cinema arte e cultura medio orientale

🔈Il festival Middle East Now, a Firenze, dal 6 fino al prossimo 11 ottobre 2020. La rassegna che presenta la cultura mediorientale più contemporanea attraverso cinema, documentari, arte, fumetti, musica, cibo, incontri ed eventi speciali.

Nel programma di Middle East Now, l’anteprima di quasi 40 film premiati nei migliori festival internazionali: un viaggio cinematografico che tocca i paesi dell’area mediorientale, sempre di più al centro dell’attenzione della politica e dei media internazionali. Storie forti, personaggi, temi d’attualità nei titoli più recenti da Iran, Iraq, Kurdistan, Israele, Palestina, Egitto, Emirati Arabi, Kuwait, Afghanistan, Siria, Algeria, Marocco, Tunisia, Algeria, faranno conoscere al pubblico le culture e le società di questi paesi, con una prospettiva che cerca di andare oltre i pregiudizi e i luoghi comuni con cui spesso vengono rappresentati. E naturalmente il Libano e Beirut, a cui saranno dedicati una serie di sguardi e prospettive.

La 11ª edizione di Middle East Now, inizialmente prevista ad aprile scorso, torna a svolgersi dal 6 all’11 ottobre 2020 a Firenze. Il festival, ideato e organizzato dall’associazione culturale Map of Creation, si terrà tra Cinema La Compagnia, MAD Murate Art District e altri spazi cittadini.

Sarà un’edizione sia di proiezioni fisiche – tornando in sala, con tutte le precauzioni e garantendo al pubblico tutta la sicurezza necessaria – sia con proiezioni online, sulla speciale sala virtuale Più Compagnia in collaborazione con MyMovies – che darà la possibilità a un numero ancora più alto di spettatori di vedere i film in anteprima.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Roberto Ruta, direttore del festival, l’assessore alla cultura di Firenze Tommaso Sacchi e Stefania Stefania, responsabile area cinema di Fondazione Sistema Toscana e presidente di Toscana Film Commission:

Opening film il documentario “Sunless Shadows”, girato in un centro di detenzione giovanile femminile in Iran, miglior regia al festival IFDA di Amsterdam; tra le novità anche “MUSIC FOR FILMS”, focus sulle colonne sonore con lo special guest OMAR FADEL

Tra gli eventi speciali si segnalano:

– la mostra fotografica “7×7. Seven by Seven” al MAD Murate Art District, 7 fotografi emergenti raccontano 7 giorni di vita in 7 diverse città del Medio Oriente;

– il “Medio Oriente a fumetti”, una mostra e una serie di talk con gli autori, per osservare il Medio Oriente da un punto di vista diverso dal solito.

– e ancora il teatro, musica, la libreria-installazione, e il programma di Talk e presentazioni sui temi caldi del Medio Oriente oggi.

