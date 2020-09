Fiorentina: sì da Conferenza servizi a centro sportivo

Tutti gli enti, si legge in una nota del Comune di Bagno a Ripoli, hanno dato parere favorevole al progetto.

Via libera al progetto del nuovo centro sportivo della Fiorentina dalla Conferenza dei Servizi a cui hanno partecipato, tra gli altri enti Comune di Bagno a Ripoli, Soprintendenza, Regione Toscana e Città metropolitana di Firenze oltre a quelli della società viola. Tutti gli enti, si legge in una nota del Comune di Bagno a Ripoli, hanno dato parere favorevole al progetto.

“Voglio ringraziare – ha dichiarato il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini – tutti gli enti preposti che in questi mesi si sono impegnati assiduamente per raggiungere questo risultato, è stato fatto un lavoro davvero straordinario. Il progetto che è scaturito dal tavolo tecnico, dai progettisti e dalla volontà del presidente Rocco Commisso di realizzare un training center di altissimo livello sia sotto il profilo tecnico-sportivo che quello della sostenibilità, con un’attenzione all’inserimento paesaggistico pienamente condivisa dall’amministrazione, necessaria per un territorio di pregio come Bagno a Ripoli, è davvero di grandissima qualità. Adesso procediamo spediti verso l’approvazione definitiva della variante urbanistica necessaria”.