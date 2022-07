Michael Kiwanuka in concerto a Firenze

Si svolgerà all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale e non al Teatro Romano di Fiesole, come precedentemente annunciato, l’atteso concerto fiorentino di Michael Kiwanuka in programma venerdì 15 luglio 2022. Di seguito tutti i dettagli.

Lodato dalla critica e venerato dal pubblico, Michael Kiwanuka è tra le voci più autorevoli del soul mondiale, con uno stile unico capace di abbracciare anche funk, jazz e rock.

Nato a Londra da genitori ugandesi, Michael Kiwanuka è stato paragonato a giganti della musica come Gil-Scott Heron e Otis Redding, per non parkare delle hit e dei dischi ai vertici delle classifiche, delle nomination e dei premi, ultimo il Mercury Prize per il miglior album dell’anno.

L’album in questione, “Kiwanuka”, è uscito nel 2019 ed ha ricevuto un’accoglienza entusiastica, a ogni latitudine. Lo scorso ottobre Michael Kiwanuka ha pubblicato il singolo “Beautiful Life”, che anticipa il nuovo album a cui sta attuamentelavorando. Il brano fa anche parte della colonna sonora del documentario “Convergence: Courage In A Crisis”, diretto dal premio Oscar Orlando von Einsiedel.

Il musicista britannico sarà in concerto a Firenze venerdì 15 luglio 2022 – ore 21,15

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale – Parco delle Cascine – Firenze

Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

Posti numerati: primo settore 35 euro; secondo settore 30 euro, terzo settore 25 euro).

Prevendite

Circuito Box Office Toscana – www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804)

TicketOne www.ticketone.it (tel. 892 101)

Ticket Master www.ticketmaster.it

L’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del Parco delle Cascine. Prima e dopo il concerto, spettacoli a ingresso libero, aperitivi, drink, sapori dall’India, hamburger da capogiro, pizza al naturale e altre delizie. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Estra, Regione Toscana-Giovanisì.

Info tel. 055.218647