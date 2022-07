ALL-IN di Volkan Üce per “Apriti Cinema”

Martedì 12 luglio alle ore 21.45, con ingresso libero – all’arena Apriti Cinema degli Uffizi, il secondo appuntamento della rassegna Middle East Now Sumer tales. Protagonista sarà la Turchia con l’anteprima del pluripremiato documentario ALL-IN di Volkan Üce

Proiezione speciale domani martedì 12 luglio agli Uffizi per “Apriti Cinema”. Protagonista la Turchia con l’anteprima del pluripremiato documentario ALL-IN di Volkan Üce: ritratto coinvolgente di due giovani uomini in cerca di una vita migliore nel corso di una stagione in un hotel all-inclusive sulla costa turca. Tra scontro culturale e aspirazioni sul futuro, quali sogni vale davvero la pena inseguire?

ALL-IN di Volkan Üce

(Turchia, Belgio, Olanda, Francia, 2021, 80’) v.o. turco, sottotitoli italiano, inglese

Due ragazzi giovani e timidi, uno turco e l’altro curdo, iniziano a lavorare al Nashira Resort, un gigantesco hotel all-inclusive sulla riviera turca. Ismail ha 17 anni e ha abbandonato la scuola per guadagnare soldi per la sua famiglia. Hakan ha 25 anni ed è il più giovane di 12 figli. Entrambi sono entrati nel settore alberghiero per andare avanti nella vita e per imparare l’inglese. Per loro si apre un nuovo mondo – tra sfilate di costumi da bagno dai colori sgargianti, una travolgente abbondanza di cibo e le richieste assurde del management – che cambierà per sempre le loro vite.

Il documentario ALL-IN esplora la perdita dell’innocenza sullo sfondo di un sogno europeo che svanisce. La gentilezza iniziale si trasforma in indifferenza poiché l’iniziazione di Ismail e Hakan al mondo del turismo occidentale li porta presto a chiedersi: a quali sogni vale davvero la pena aspirare?

Le altre date e i film in programma:

19 luglio – ore 21.45

AMIRA di Mohamed Diab

(Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, 2021, 98’) v.o. arabo, sottotitoli italiano, inglese

Anteprima

26 luglio – ore 21.45

FEATHERS di Omar El Zohair

(Egitto, Francia, Olanda, Grecia, 2021, 112’) v.o. arabo, sottotitoli italiano, inglese

Anteprima

Tutti i film sono in versione originale, sottotitolati in italiano e in inglese

Le proiezioni sono sempre a ingresso gratuito INFO