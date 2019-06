Maturità: Gino Bartali fra le scelte della prima prova

“E’ come se ci fosse stato un avvicinamento progressivo – spiega Lisa Bartali – perché negli ultimi anni ci siamo accorti, attraverso contatti sempre più numerosi, che stava salendo un notevole interesse per il nonno nel mondo della scuola. Da diversi anni di Gino Bartali si tratta con sempre più frequenza nella didattica delle scuole, non nei programmi ufficiali ma durante iniziative come il Giorno della Memoria o anniversari ed eventi particolari, perciò – continua la nipote di Gino Bartali – è stata una sorpresa che però non stupisce né me né i miei familiari che ci sia stato un tema dedicato alla sua figura di campione e di Giusto tra le Nazioni per le attività che durante l’ultima guerra fece per salvare gli ebrei”.

“E’ una scelta insolita, che lo colloca accanto a personaggi letterari, anche per questo la apprezziamo perché eleva ancora di più la figura del nonno”, prosegue Lisa Bartali. “Non so quanti giovani maturandi l’avranno scelto, non è un classico tema di maturità – aggiunge – ma certo su di lui c’è da scrivere molto: il suo ideale di sport, la sua vittoria al Tour de France che di fatto scongiurò una guerra civile in Italia dopo l’attentato a Togliatti, la fede cattolica professata apertamente, le ricerche storiche che hanno ricostruito la sua attività clandestina per salvare gli ebrei, gli argomenti per raccontare la sua figura non mancano” afferma in conclusione la nipote del grande ciclista scomparso.