‘Stella Rossa’: a Varlungo tre giorni di festa e approfondimento

🔈Firenze, dal 21 al 23 giugno ‘Stella Rossa’, la festa nello spazio all’aperto del Varlungo. Concerti, dibattiti, buona cucina e live radio.

Saranno gli spettacoli gratuiti del rapper Dutch Nazari e di Max Collini, i due eventi principali del primo festival di Arci Firenze, ‘Stella Rossa’, che animerà le serate fiorentine nello spazio all’aperto del Varlungo, in via della Funga. La Stella Rossa è il simbolo dell’Associazione fin dalla sua fondazione, nel 1957, proprio a Firenze.

Una festa che vedrà impegnati i volontari dell’associazione nel corso della tre giorni, tra concerti, dibattiti e informazione, cene popolari, canapa market, cultura e solidarietà, il tutto a ingresso completamente gratuito e completamente plastic free. Obiettivo: raccontare l’associazione attraverso alcuni dei temi che ne segnano l’attività, insieme ad artisti, protagonisti dell’attualità ed esperti con cui approfondire i diversi argomenti, come il dibattito sulla cannabis o la questione curda, passando per una riflessione sulla sinistra e sull’Italia di oggi.

“Per questo la prima Festa che abbiamo organizzato come Arci Firenze, l’abbiamo chiamata così, come peraltro si chiamano anche molti nostri circoli sul territorio – esordisce il presidente di Arci Firenze Jacopo Forconi – Abbiamo inteso ripartire dai simboli – continua Forconi – e dai valori a cui quei simboli ci riportano. Perché in un contesto sociale e politico in cui la solidarietà, l’umanità, la cultura, l’apertura a ciò che è nuovo e diverso, sembrano essere smarriti, e anzi denigrati e stigmatizzati come qualcosa di pericoloso, noi sentiamo il bisogno di ripartire da lì. Nel nome della nostra associazione ci sono le due parole che saranno alla base della nostra tre-giorni: ricreazione e cultura, perché vogliamo testimoniare come, nei nostri luoghi, l’impegno, la cultura e il divertimento, vadano a braccetto, integrandosi e rafforzandosi l’un l’altro”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il presidente di Arci Firenze Jacopo Forconi: