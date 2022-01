Massa Carrara, bonifica ex Sin-Sir: entro gennaio il via ai lavori

By

Partiranno entro gennaio i lavori per la rimozione dei rifiuti dall’area residenziale ex Sin-Sir, davanti l’ex colonia Torino a Massa (Massa Carrara), finanziati dall’accordo di programma 2016.

Dopo la fase di gara che si è conclusa lo scorso 29 gennaio, i lavori per la bonifica dell’area ex Sin-Sir sono stati affidati a Sogesid, società in house providing del ministero della Transizione Ecologica. L’area di intervento è stata quindi consegnata all’operatore economico.

Da fine gennaio i lavori di rimozione dei rifiuti termineranno entro il mese di luglio, fanno sapere dalla Regione Toscana. Molto soddisfatta si è detta l’assessora all’ambiente e alla difesa del suolo Monia Monni: “un impegno di tutte le istituzioni coinvolte”, ha affermato.

“Pochi mesi fa, durante un sopralluogo insieme alla sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana, avevamo rinnovato il nostro reciproco impegno nel segno della concretezza – ha detto ancora Monni -. L’avvio dell’intervento nell’area ex Colonia Torino è un segno tangibile che va nella giusta direzione”, ha concluso.

L’esecuzione dei lavori di rimozione e di ripristino del terrapieno e della scogliera nell’ambito del progetto esecutivo ‘Misure di prevenzione della contaminazione nell’area residenziale – terrapieno antistante alla ex-Colonia Torino’, si spiega ancora dalla Regione, “sono stati aggiudicati con un ribasso del 24,732% sull’importo a base di gara che era pari a 992,329,76 euro, così che l’importo offerto, pari a 712.307,99 euro, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 45.967,45 euro, avrà un costo inferiore di circa 280mila euro”.

Le operazioni, come da contratto di appalto, “dovranno essere terminate entro poco meno di 6 mesi a partire dalla conclusione positiva della verifica, attualmente in corso, del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’operatore che se ne è aggiudicato l’esecuzione.