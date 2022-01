Campi Bisenzio, aviaria al parco Chico Mendes: solo il tacchino Whisky era malato

Una buona notizia relativa al caso di influenza aviaria registrato nel parco ‘Chico Mendes’ di San Donnino (Campi Bisenzio Firenze). Sono, infatti, salvi tutti i 60 animali che vivono nell’Oasi.

Lo scorso 16 gennaio era stato rilevato un caso di influenza aviaria AH5N1 all’interno del parco Chico Mendes di San Donnino. Il virus era stato trovato a seguito dell’autopsia effettuata sul tacchino Whisky. Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi aveva disposto la chiusura immediata del parco per 30 giorni.

La buona notizia è che tutti gli altri sessanta animali non sono stati infettati dal virus dell’influenza aviaria. A farlo sapere sono i volontari dell’Oasi di Campi Bisenzio, rifugio che accoglie animali provenienti da situazioni di maltrattamento o destinati al macello.

Ieri, spiegano i volontari del parco Chico Mendes, “dopo l’incontro tra le diverse istituzioni, è stata finalmente accettata e disposta la deroga all’abbattimento. Tutti gli animali, oltre 60, sono salvi. La Asl effettuerà dei test periodici e dei severi controlli per garantire la salute di tutti. Il Parco naturalmente resterà chiuso al pubblico, ma aperto ai volontari che ogni giorno si prendono cura degli animali. Dai test effettuati soltanto il tacchino Whisky era affetto da aviaria”.

I volontari del Parco di San Donnino (Campi Bisenzio) lanciano anche un appello a chi li ha sostenuti negli ultimi giorni e a tutti, per raccogliere fondi per realizzare strutture idonee per confinare provvisoriamente in quarantena tutti gli animali e acquistare quanto occorre “per rispettare le disposizioni della Asl ed evitare l’abbattimento degli animali”. “Ringraziamo per l’aiuto e il supporto ricevuti da tutta Italia, che ci hanno permesso di salvare gli animali – concludono i volontari – . Grazie al Comune, alla Regione, alla Asl che si sono dimostrati aperti al confronto, alle associazioni, ai singoli cittadini, ai veterinari”.

Per chi volesse versare il proprio contributo tramite bonifico bancario:

IBAN – IT02D0832537920000000212675 intestato a Earth Firenze ODV.

Altre modalità sono: PayPal info@earthfirenze.it e Timing https://www.teaming.net/parcooasichicomendes