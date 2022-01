Saga Coffee: anche Toscana segue vertenza. A rischio 222 lavoratori

By

C’è anche la Regione Toscana a seguire da vicino la vertenza della Saga Coffee spa, azienda produttrice di macchine da caffè per ristorazione e bar di Gaggio Montano (Bologna), la cui proprietà ha recentemente annunciato la chiusura dello stabilimento entro marzo, con il conseguente licenziamento dei 222 lavoratori di cui l’80% per cento donne.

Tra i dipendenti della Saga Coffee Spa, si spiega dalla Regione Toscana, “sono una ventina i lavoratori provenienti da due comuni dell’Appennino pistoiese, Sambuca e San Marcello” e ieri mattina si è tenuto un incontro in videoconferenza tra l’assessora al lavoro della Toscana Alessandra Nardini, il consigliere del presidente per le crisi aziendali Valerio Fabiani e l’assessore al lavoro e allo sviluppo economico dell’Emilia Romagna Vincenzo Colla, che guida il tavolo regionale di crisi.

L’incontro, informa la Regione Toscana, “si è svolto in un clima collaborativo ed è stata l’occasione per fare il punto della situazione. La Toscana ha confermato la propria disponibilità a collaborare alla gestione della vertenza. In queste settimane l’attenzione si concentra sulla prospettiva di reindustrializzazione e riconversione produttiva del sito di Gaggio Montano, dopo le manifestazioni di interesse di due importanti realtà industriali del nord Italia”.