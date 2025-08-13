Maresca R-esiste Festival

Maresca R-esiste. Il Festival culturale sulla montagna pistoiese. Dal 18 al 24 agosto, in occasione dell’ 80° anniversario del bombardamento di Maresca. In programma presentazioni di libri, escursioni, musica e un concorso forografico.

Maresca R-esiste! Il festival all’insegna della cultura e delle diverse forme di cura torna a Maresca sulla montagna pistoiese. Con incontri, dibattiti, mostre, escursioni guidate in montagna, un concorso fotografico ed eventi musicali.

“Maresca R-esiste, dopo le numerose presenze della scorsa estate, è alla sua seconda edizione. Un festival nato dalla collaborazione tra istituzioni e associazioni attraverso l’impegno di tanti volontari. Il tema della presente edizione è la CURA della MEMORIA, della MONTAGNA, dei DIRITTI COSTITUZIONALI e il programma vede la partecipazione di 45 ospiti di cui la metà donne, esperti di varia natura dal giornalismo, alla Magistratura, al Diritto internazionale, alla letteratura, alle associazioni come ANPI, Istituto storico della Resistenza, Fondazione Valore Lavoro, Pubblica Assistenza, Gaza Fuorifuoco-Palestina, LILT Toscana, Tennis in Rosa.

Nell’80esimo dalla Liberazione vogliamo riaffermare i principi democratici e costituzionali, i valori della solidarietà e della cooperazione, con la mission della Pace, al motto di Don Milani “I care” mi preme, mi interessa, mi sta a cuore”. Tiziana Vivarelli – Direttrice artistica del festival

Tra gli ospiti del festival si segnala Micaela Frulli, domenica 24 agosto, insieme al giornalista Raffaele Oriani e all’attivista Omar Suleiman (attivista e attore palestinese). Sarà presente al festival Mario Ferraguti che per anni ha percorso l’Appennino alla ricerca di storie e da questi viaggi ha realizzato, insieme a registi e illustratori, libri e film. Sui luoghi degli eventi più significativi della storia della montagna, ci sarà anche lo scrittore e guida ambientale escursionistica Federico Pagliai. Per la musica si segnala sabato 23 agosto il concerto di Letizia Fuochi. Domenica 24 agosto, ore 21.00 il concerto “Sulle impronte di Faber”, l’omaggio a Fabrizio De Andrè, con Fielo Lopilato e Maela Chiappini.

