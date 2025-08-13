Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce. La forza del dialogo tra contemporaneità, memoria e spiritualità

8/va edizione per l’evento organizzato da Controradio. Genius loci intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo. Tra gli ospiti per il 2025 Michelangelo Pistoletto, Frida Bollani Magoni, Enrico Rava con Fred Hersch, Carlo Lucarelli, Emma Nolde, Compagnia Lombardi Tiezzi

“Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce” è un’esperienza unica di dialogo tra storia, spiritualità, memoria e contemporaneità che prende vita in un luogo assolutamente speciale, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. In occasione dell’edizione 2025, in programma dal 24 al 28 settembre, protagonisti di primo piano dell’arte e della cultura propongono nuove visioni e guardano alla complessità del tempo presente.

Primi ospiti annunciati per l’edizione di quest’anno l’artista candidato al Nobel per la Pace Michelangelo Pistoletto, la talentuosa musicista Frida Bollani Magoni, l’icona del jazz Enrico Rava insieme al pianista 20 volte nominato ai Grammy Fred Hersch. E poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, l’applaudita cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale premiata agli Ubu Lombardi Tiezzi.

Genius Loci nasce dalla collaborazione tra Opera di Santa Croce, impegnata da secoli per la tutela e la valorizzazione del complesso monumentale, Controradio Club e Controradio, realtà che producono e promuovono cultura e informazione. L’unione delle loro specificità ha portato a un progetto condiviso, che lega il presente al passato offrendo uno sguardo sul futuro di forza straordinaria. Un viaggio che muove i suoi passi dalle preziose connessioni tra contemporaneità e patrimonio culturale rappresentate da Santa Croce, dai suoi celebri personaggi e dai valori universali di cui essi sono simbolo, tradotti e reinterpretati da artisti e intellettuali, autori e musicisti.

Concerti, performance e incontri si avvicenderanno tra la Basilica, il Cenacolo affrescato da Taddeo Gaddi, le architetture rinascimentali della Cappella Pazzi e il Secondo Chiostro, per scoprire sotto una luce nuova lo spirito del luogo. Col contributo del Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025 – PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.

Esponente di spicco dell’arte povera, Michelangelo Pistoletto sarà al centro del talk “La costellAzione della Pace”, mentre Lucarelli, penna ineguagliata nel panorama del noir italiano, presenterà lo spettacolo “Io odio le favole. Storie che fanno paura ai bambini”, viaggio nel cuore oscuro dei racconti che hanno popolato le nostre infanzie per illuminare i recessi dell’animo umano e delle nostre paure più profonde. Emma Nolde, finalista al Premio Tenco e acclamata dalla critica come uno degli esordi più sorprendenti degli ultimi anni si esibirà tra le arcate in pietra serena del Chiostro, che accoglieranno anche il raffinato gioco a due tra la tromba free jazz di Enrico Rava e il piano inafferrabile di Fred Hersch, e l’enfant prodige della musica Frida Bollani Magoni. Avanti con Compagnia Lombardi Tiezzi, che in occasione dei 550 anni dalla nascita renderà omaggio a Michelangelo con una lettura teatrale dei suoi scritti nel luogo che ne custodisce la tomba monumentale. Centrale nella visione del festival anche l’itinerario interreligioso che accompagnerà i partecipanti in visite guidate tra la basilica, la sinagoga e la moschea di Firenze.

Info: www.controradio.it , www.santacroceopera.it