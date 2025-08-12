Livorno, pullman investe coppia di turisti, muore la donna, grave il marito

Un giorno di vacanza si è trasformato in tragedia per una coppia di turisti sbarcati a Livorno dalla nave da crociera Queen Victoria. Proprio quando stavano per rientrare a bordo, la coppia di americani, una donna di 83 anni e il compagno di 84, sono stati travolti da un pullman. Come riporta La Repubblica, si è salvato solo l’uomo, ricoverato ora in codice rosso all’ospedale della città.

Ancora da charire le dinamiche dell’incidente avvenuto oggi al porto di Livorno, dove una donna americana di 83 anni ha perso la vita invesita da un pullman, mentre il compagno è stato portato d’urgenza all’ospedale con un trauma facciale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’area è stata transennata per i rilievi della polizia di frontiera marittima. Inutili i tentativi di rianimare la donna da parte dei soccorritori, è rimasta incosciente per tutto il tempo fino al suo trasporto nella shock room, dove è deceduta nel corso del pomeriggio.