Mar 12 Ago 2025
regionali 2025Elezioni regionali, si terranno il 12 e 13 ottobre
regionali 2025Toscana

Elezioni regionali, si terranno il 12 e 13 ottobre

By Redazione

Il Presidente Eugenio Giani ha firmato oggi il decreto di indizione delle elezioni regionali che si terranno il 12 e 13 ottobre 2025.

“Andare alle urne” il 12 e 13 ottobre “credo sia il momento giusto” “nel senso che avranno già votato Val d’Aosta e Marche il 28 e 29 di settembre, la Calabria il 5 e 6 ottobre.

Mancano invece tre Regioni (Campania, Puglia e Veneto, ndr) che voteranno a novembre inoltrato, quelle in cui i governatori sono al secondo mandato e quindi magari sono stati portati a trascinare più a lungo la data elettorale”. Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani a margine di un sopralluogo nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), parlando prima della firma del decreto per l’indizione del voto.

“La nostra era forse la data più equilibrata – ha aggiunto -. E’ il periodo in cui da un lato noi ci troviamo a vivere il rientro a scuola ormai consolidato, dall’altro, evitiamo quei periodi dove si rischiava altrimenti di votare con l’allarme giallo, arancione, rosso”. Inoltre, ha concluso, “è una data che in qualche modo può consentire l’approvazione dei bilanci entro il 31 dicembre”, evitando di andare in esercizio provvisorio, “che sarebbe molto grave per quello che riguarda la capacità di spesa e di funzionamento della Regione. Quindi ci è sembrata una data giusta”.

