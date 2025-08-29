Maltempo, tromba d’aria in Versilia, allagamenti a Massa

Un importante fronte temporalesco ha attraversato la Toscana dalla Corsica verso Firenze. Una tromba d’aria ha colpito il litorale versiliano, mentre a Massa si sono registrati allagamenti.

Primi eventi meteoclimatici intensi con l’arrivo di un sistema temporalesco molto forte sulla Toscana dove c’è allerta arancione. Una tromba d’aria ha colpito il litorale della Versilia. A Tonfano si lamentano danni agli stabilimenti balneari, alle cabine e alle tende, strappate dal vento, alle attrezzature. I balneari stanno verificando gli effetti del maltempo. Interventi della protezione civile a Massa per allagamenti. Il fronte temporalesco intenso dalla Corsica e dal Mar Ligure si è portato sulla costa della Toscana, distendendosi dalla provincia di Massa Carrara al Livornese con forti precipitazioni e raffiche di vento. Oltre 67 mm di pioggia in un’ora a Stazzema (Lucca), 51 mm in un’ora a Carrara. I temporali hanno raggiunto anche le zone interne della Toscana, nelle provincia di Prato, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena. Temporali nella zona di Firenze e provincia, con tuoni e fulmini. Il Comune di Pistoia ha emesso un’ordinanza cautelativa per cui resteranno chiusi al pubblico parchi, impianti sportivi e le piste ciclabili che si trovano sulle sponde del fiume Ombrone Pistoiese. Annullati anche gli eventi previsti. A Viareggio chiuso lo svincolo della tangenziale al quartiere del Cotone per la caduta di alberi sulla carreggiata. L’Anas è sul posto. Cadute piante sulle automobili in sosta nella zona della Capannina di Viareggio. A Torre del Lago incendio di una cabina piccola elettrica ne pressi di un’abitazione in via Verdi. Sul posto i vigili del fuoco. Le raffiche di vento hanno battuto la costa toscana fino a picchi di 100 km/h. Il fronte temporalesco dalla provincia di Firenze va verso est.