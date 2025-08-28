Controradio Streaming
ToscanaAmbienteAllerta arancione in Toscana per temporali forti fino a domani 29 agosto
ToscanaAmbiente

Allerta arancione in Toscana per temporali forti fino a domani 29 agosto

By Viola Giacalone

Emessa un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 18 di oggi alle 7 di domani, venerdì 29 agosto, sulla Toscana centro-settentrionale e Arcipelago e costa fino al golfo di Follonica. Per le stesse zone, dalle 14 alle 18 di oggi, è stato emesso un codice giallo sempre per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti. Per lo stesso motivo, allerta gialla sul resto della regione fino alle 20 di domani.
Sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani invita a “prestare attenzione, il sistema di Protezione civile della Toscana è pronto ad intervenire in caso di necessità – aggiunge -. Peggioramento nel corso del pomeriggio sul nord ovest e sulla costa centro-settentrionale con forti temporali che tra la sera e la notte potranno interessare anche le altre zone della regione, in particolare quelle centro settentrionali. Domani, in mattinata condizioni di variabilità con precipitazioni sparse. Dalla tarda mattina /primo pomeriggio di domani, venerdì, nuovo aumento dell’instabilità sulle zone centro meridionali con possibili temporali anche forti. Possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

