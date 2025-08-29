Firenze si mobilita per ricordare le bambine e i bambini vittime del conflitto in Palestina

Martedì 2 settembre, dalle ore 18 alle 23, in Piazza della Signoria (Via dei Gondi), si terrà un’importante iniziativa di solidarietà, condanna e memoria organizzata da Donne Insieme per la Pace – Firenze. Al centro la strage di mambini in Palestina.

Durante l’evento, le voci si alterneranno per leggere e ricordare i nomi dei bambini e delle bambine che hanno perso la vita a partire dal 7 ottobre, vittime innocenti di un conflitto che continua a generare sofferenze e tragedie umanitarie.

L’iniziativa nasce dalla necessità di non restare in silenzio davanti al genocidio del popolo palestinese messo in atto dal Governo israeliano. Migliaia di piccoli/e innocenti, bambini spesso di pochi mesi o anni, sono stati uccisi negli ultimi ventidue mesi, chi sopravvive lo fa tra mutilazioni, fame e sete usate come armi di guerra.

«Il silenzio complice di fronte a ciò che accade è una macchia di vergogna indelebile per l’Europa e per l’Italia – dichiarano le organizzatrici –. Vogliamo continuare a gridare i loro nomi, perché fermare le guerre e impedire i genocidi in corso è un dovere morale e civile».

L’appello è rivolto a tutte le persone, le associazioni e le istituzioni che condannano la disumanizzazione come causa di odio e divisione, e nella cooperazione come unica via per garantire la pace e la sicurezza.