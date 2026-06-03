Maltempo, nel Pratese oltre 100 millimetri di pioggia in poche ore

Nubifragio nella notte sull’alta Val di Bisenzio (Prato), in provincia di Prato, con accumuli orari addirittura superiori a quelli registrati nel novembre 2023, quando si verificarono alluvioni nel territorio del Pratese.

Il pluviometro della Regione Toscana a Cantagallo, spiega l’Unione Comuni Val di Bisenzio, ha registrato ben 90,1 millimetri di pioggia in una sola ora (3.55), quello di Luicciana, di Valbisenzio Meteo, ha rilevato 74 millimetri, mentre il pluviometro regionale di Vernio ha superato i 6: “In poche ore, le stazioni di Cantagallo, Vernio e Luicciana hanno tutte oltrepassato la soglia dei 100 millimetri di precipitazione cumulata”. Questi “importanti accumuli si sono rapidamente riversati sul torrente Bisenzio che all’idrometro di Gamberame, sul territorio comunale di Vaiano, nel giro di appena 20 minuti è passato da poco più di 30 centimetri a 2,73 metri, raggiungendo un livello a soli 7 centimetri dal secondo livello di guardia”. Una crescita repentina che ha destato “forte preoccupazione: il livello è infatti salito progressivamente da 0,31 a 1,82, quindi a 2,50 e infine a 2,73 metri. Fortunatamente, poco dopo la tendenza si è invertita e la situazione è gradualmente rientrata nella normalità”. In corso verifiche su tutto il territorio: al momento “si segnalano alcuni smottamenti nei comuni di Vernio e Cantagallo”. “Solo una settimana fa, a Villa San Gaudenzio, a Vaiano, si è svolto un convegno che ha affrontato il tema dei cambiamenti climatici. Quanto accaduto questa notte rappresenta un’ulteriore conferma della crescente frequenza e intensità dei fenomeni meteorologici estremi. Fortunatamente, in questa circostanza, le conseguenze sono state contenute grazie alla breve durata delle precipitazioni più intense” ha osservato il responsabile della protezione civile della Val di Bisenzio Rodolfo Ricò.