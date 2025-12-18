Controradio Streaming
ToscanaMeteoMaltempo, codice giallo su isole e costa sud
Maltempo, codice giallo su isole e costa sud

By Redazione

Il maltempo che sta interessando la Toscana porterà di nuovo dopo la mezzanotte di oggi, giovedì, e nella giornata di domani, venerdì, forti piogge sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale.

Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale valido dalla mezzanotte di oggi, giovedì 18, fino alle ore 20 di domani, venerdì 19 dicembre.

