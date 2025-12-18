Sciopero a Industrie Bitossi, Cgil ‘Non stabilizzano 18 somministrati’

Sciopero davanti ai cancelli delle Industrie Bitossi a Vinci (Firenze), azienda della ceramica con circa 250 dipendenti e un fatturato da oltre 100 milioni di euro che fa parte del Gruppo Colorobbia. I motivi, resi noti in un punto stampa dei sindacati, riguarderebbero la mancata regolarizzazione di 18 lavoratori in somministrazione sui 50 complessivi.

“In un incontro con la Rsu del 30 settembre scorso – spiega Sergio Luschi della Filctem Cgil – avevamo trovato un punto di equilibrio con la stabilizzazione dei primi 18 lavoratori da gennaio 2026 e poi un percorso che avrebbe stabilizzato anche gli altri lavoratori con criterio di anzianità. A fine novembre, però, l’azienda ha comunicato all’RSU che non era più nelle condizioni per farlo e che avrebbe stabilizzato solo una parte di questi riservandosi una valutazione sugli altri”. Per questo i sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione e 16 ore di sciopero, di cui 8 sono state già svolte.

“Le relazioni sindacali con il Gruppo Colorobbia sono state sempre improntate al massimo rispetto e correttezza reciproca – aggiunge Luschi – Auspichiamo che come in passato si possa trovare un accordo. Siamo disponibili a riprendere il dialogo, ma ovviamente la base deve l’accordo del settembre 2025. Questi lavoratori non sostituiscono altri lavoratori in ferie o malattia, sono fondamentali per il ciclo produttivo dell’azienda”. Allo sciopero hanno partecipato anche i lavoratori dipendenti del Gruppo Colorobbia che hanno espresso solidarietà ai colleghi.