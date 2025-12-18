Controradio Streaming
Firenze, tragedia sul lavoro in azienda di pietre: operaio trovato morto sul...
Firenze, tragedia sul lavoro in azienda di pietre: operaio trovato morto sul macchinario

By Raffaele Palumbo
A Firenzuola, nel Mugello, un lavoratore della Fratelli Conti Pietraserena è stato rinvenuto senza vita dai colleghi. Inutili i soccorsi del 118, indagini in corso sulla dinamica.

Tragedia sul lavoro in provincia di Firenze. Nella mattina di giovedì 18 dicembre un operaio è stato trovato senza vita all’interno della ditta Fratelli Conti Pietraserena, in via Cornacchiaia‑Alberaccio a Firenzuola, nel Mugello. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno rinvenuto il corpo dell’uomo esanime su un macchinario dell’azienda. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per il lavoratore non c’era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso, che secondo una prima ipotesi sarebbe dovuto a un arresto cardiocircolatorio. Resta tuttavia da chiarire se il malore sia sopraggiunto mentre l’uomo stava utilizzando il macchinario e se l’apparecchiatura abbia avuto un ruolo nella dinamica. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle forze dell’ordine e degli ispettori competenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro, chiamati a ricostruire con precisione l’accaduto e a verificare il rispetto delle norme di prevenzione. La procura valuterà l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo, come avviene in casi analoghi, in attesa degli esiti degli esami medico‑legali.

