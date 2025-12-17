Incidente tra furgone e camion su A1 nel Fiorentino, un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale sull’A1 che ha visto il coinvolgimento di un furgone e di un mezzo pesante. E’ accaduto nel pomeriggio, intorno alle 18.50, all’altezza del km 278, nel comune di Calenzano (Firenze), in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest ed è stata inviata una squadra, un polisoccorso e l’autogru. I pompieri hanno operato

con divaricatore e cesoie utilizzando anche l’autogru per liberare dall’abitacolo del furgone il conducente rimasto incastrato, in seguito al tamponamento di un mezzo pesante.

fanno sapere i soccorritori. Purtroppo le operazioni di salvataggio si sono concluse con la constatazione del decesso per l’ uomo che era alla guida del furgone. Disagi alla circolazione. Sul posto anche la polizia stradale.