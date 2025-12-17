Controradio Streaming
Mer 17 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaIncidente tra furgone e camion su A1 nel Fiorentino, un morto
ToscanaCronaca

Incidente tra furgone e camion su A1 nel Fiorentino, un morto

By Redazione

Un uomo è morto in un incidente stradale sull’A1 che ha visto il coinvolgimento di un furgone e di un mezzo pesante.  E’ accaduto nel pomeriggio, intorno alle 18.50, all’altezza del km 278, nel comune di Calenzano (Firenze), in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest ed è stata inviata una squadra, un polisoccorso e l’autogru. I pompieri hanno operato
con divaricatore e cesoie utilizzando anche l’autogru per liberare dall’abitacolo del furgone il conducente rimasto incastrato, in seguito al tamponamento di un mezzo pesante.
fanno sapere i soccorritori. Purtroppo le operazioni di salvataggio si sono concluse con la constatazione del decesso per l’ uomo che era alla guida del furgone. Disagi alla circolazione. Sul posto anche la polizia stradale.

Articolo precedente
NEPAL – COSI’ VICINI AL CIELO

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31065Cronaca18646Politica4186Cultura & Spettacolo3838Diritti2623Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI