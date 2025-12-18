Piazza Santa Croce protagonista del Capodanno a Firenze

Capodanno a Firenze 2026 – Una serata di musica da piazza Santa Croce con Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, SARAFINE, LAYANA, TOMASI e Lele Sacchi promossa dal Comune di Firenze e organizzata da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky. E poi gospel e Jazz d’autore in piazza Santissima Annunziata e in Piazza del Carmine, spettacolo di luci in piazza Signoria.

Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un evento musicale gratuito, promosso dal Comune di Firenze organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky. Ma la notte di festa sarà anche in altre piazze con musica e spettacoli gratuiti di gospel in piazza Santissima Annunziata, jazz in piazza del Carmine e con spettacoli di luce in piazza della Signoria.

“Una notte di San Silvestro da non dimenticare con un’offerta culturale di altissimo profilo e per tutti i gusti” ha sottolineato la sindaca Sara Funaro. “Con il cuore della festa per i più giovani in piazza Santa Croce dove, grazie alla collaborazione con Sky, si alterneranno diversi artisti, tra i quali alcuni dei più amati di X Factor. Ma la città offrirà concerti gratuiti e di grande qualità anche per chi ama il jazz e il gospel e per chi invece vorrà ammirare e immergersi nei favolosi giochi di luce di Florence Lights Up. Abbiamo lavorato affinché Firenze saluti il nuovo anno all’insegna della partecipazione diffusa e della cultura accessibile a tutti. Questa programmazione multi-piazza nasce per abbracciare l’intera città, valorizzando ogni suo angolo con linguaggi artistici differenti. Sarà un Capodanno capace di parlare a diverse generazioni, unendo la forza dei grandi eventi nazionali alla magia intima delle nostre piazze storiche, per un 2026 che metta al centro la comunità e la creatività”

“Piazze gratuite, vive e con eventi di grandissima qualità per tutti, per stare insieme ad aspettare l’anno nuovo” ha aggiunto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Abbiamo lavorato con grande impegno per costruire un palinsesto che non fosse solo intrattenimento, ma una vera esperienza artistica immersiva. Dai ritmi contemporanei di Santa Croce alla solennità del gospel in Santissima Annunziata, fino alle raffinate atmosfere jazz in Oltrarno, ogni luogo racconterà una storia diversa per festeggiare insieme l’arrivo dell’anno nuovo”.

L’evento avrà inizio alle 21.00 e si concluderà all’1.00, articolandosi in tre momenti principali. Il dj set in apertura e chiusura. Al centro della serata, uno show musicale dal vivo che vedrà alternarsi gli artisti sul palco con set di brani e momenti di dialogo e racconto.

Il concerto di Piazza Santa Croce, parte del ‘Capodanno a Firenze 2026’, è realizzato da Sky Content Factory e sarà trasmesso anche in diretta TV sui canali 501 e 251 di Sky e in streaming sul sito di Sky TG24. Main Partner dell’evento è Plures, insieme ai Partner SAP, Lutech, Almaviva e Nord Engineering Spa e al Partner Tecnico Polestar.

In Piazza Santissima Annunziata nel Loggiato dello Spedale degli Innocenti il protagonista sarà il concerto “Gospel Symphony – Firenze canta il Nuovo Anno”, a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

In Piazza del Carmine spazio al jazz con “Piazza del Carmine in Jazz”, organizzato dall’Associazione Music Pool.

Infine, countdown anche in Piazza della Signoria dove, in prossimità della mezzanotte si potrà assistere ad uno spettacolare conto alla rovescia proiettato sulla facciata di Palazzo Vecchio insieme al videomapping d’artista di Florence Lights Up curato dalla Fondazione MUS.E.