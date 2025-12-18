Viabilità: consiglio di Stato respinge ricorso comune Poggio a Caiano su sensi unici

Il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato dal Comune di Poggio a Caiano (Prato) contro la sentenza del Tar toscano che dava ragione ad un gruppo di residenti riuniti nel comitato ‘Gruppo cittadini per il senso unico’.

La vicenda riguarda la viabilità in alcune strade nel centro storico di Poggio a Caiano.

Nel 2022 la precedente amministrazione, guidata dall’allora sindaco Francesco Puggelli, aveva infatti disposto una serie di sensi unici per mitigare lo smog e l’inquinamento acustico. Nel 2024 la nuova amministrazione, guidata dall’attuale sindaco Riccardo Palandri, si ricostruisce nella sentenza, era “tornata sui suoi passi ristabilendo il doppio senso su tutte le strade interessate, in particolare su via Vittorio Emanuele II e via Pratese”. Alcuni residenti si erano rivolti al Tar per contestare tale decisione, ottenendo ragione. Da qui la decisione del Comune di appellarsi al Consiglio di Stato. Per il comitato “adesso il Consiglio di Stato non solo ha confermato quella sentenza ma l’ha appesantita” sottolineando come il Comune non abbia “mai preso in considerazione il sicuro peggioramento dei livelli di inquinamento, e dunque il danno che inevitabilmente ne deriva per la salute dei residenti”.

“In altre parole – prosegue la sentenza – il ‘fastidio’ di allungare di poco il tragitto è stato ritenuto aprioristicamente prevalente rispetto all’evidente ‘sacrificio’ legato, ad ogni modo, ai danni che gli elevati livelli di inquinamento possono senz’altro provocare per la salute umana”.

Secondo il comitato “non ci sono appigli. Palandri deve tornare subito al senso unico”, “siamo molto soddisfatti. Non solo per noi, ma per l’intera cittadinanza. A maggior ragione perché un atto così importante rafforza, con chiarezza, il vero motivo di interesse pubblico sul quale ci siamo mossi: la tutela della salute pubblica, la lotta contro l’inquinamento, il rispetto per la legalità. Non è, per il Comune di Poggio a Caiano, una sconfitta sul solo piano formale ma una autentica batosta su quello sostanziale”.