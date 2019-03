Lucca, una manifestazione per salvare il Monte Procinto

La manifestazione partirà dal comune di Seravezza, in provincia di Lucca, contro piani di escavazione per pietre ornamentali.

Un girotondo grande come una montagna: lo stanno organizzando le associazioni che hanno aderito alla manifestazione di domenica 31 marzo 2019, lanciata dal movimento ‘Salviamo le Apuane’, in difesa del Monte Procinto, una delle cime più caratteristiche delle Alpi Apuane, attaccata duramente dai nuovi piani di escavazione per pietre ornamentali.

“Cercheremo di abbracciare la montagna, circondandola con un grande girotondo, uniti mano nella mano, abbiamo bisogno di tanta partecipazione per dare un segnale forte che le Alpi Apuane vanno rispettate e non distrutte”, spiega Eros Tetti di ‘Salviamo le Apaune’ e presidente della Rete dei comitati per la difesa del territorio. Due punti di ritrovo e partenza per il corteo che punta a raggiungere il monte Procinto verso le 12: il primo presso il Palazzo Mediceo di Seravezza ore 9:30, l’altro direttamente al rifugio Alto Matanna sempre alle ore 9:30. Dopo aver lasciato le macchine i gruppi si dirigeranno verso il Monte Procinto cercando di formare il più grande girotondo per abbracciare la montagna e simbolicamente tutte le Alpi Apuane. In contemporanea anche nel Comune dell’Abetone Cutigliano (Pistoia) si farà un grande girotondo di appoggio per la salvaguardia del Monte Procinto, delle Alpi Apuane e della montagna in generale.

“La montagna è un corpo fragile e come tale va difesa; per di più non si può non tenere di conto che le scelte sbagliate e aggressive compiute contro la montagna ricadono inesorabilmente anche contro il resto del territorio – precisa Diego Petrucci, sindaco di Abetone Cutigliano. Per questo non solo diamo la nostra assoluta solidarietà alla battaglia di ‘Salviamo le Apuane’, ma domenica in contemporanea con il girotondo del Procinto faremo un girotondo delle Piramidi di Abetone, altro luogo simbolo della montagna e dell’Appennino. Tanto più che domenica prossima sarà una giornata speciale ad Abetone per la 37esima edizione del ‘Pinocchio sugli sci’ che porterà amanti della montagna da tutta Italia e da tutto il mondo, per cui alle ore 16:00, quando in piazza inizierà la festa del Pinocchio, faremo il girotondo delle Piramidi”.