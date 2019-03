Comunali Firenze, Verdi: “Firenze + Verde ci imita nome e simbolo”

‘Avevamo detto ‘no’ alla coalizione con Nardella. Inimmaginabile che abbiano creato una lista che richiama i Verdi nel nome e nel simbolo’.

“Stupore per la notizia della creazione della lista Firenze + Verde. Il sindaco uscente Dario Nardella aveva espresso interesse ad avere nella sua coalizione i Verdi, cosa che abbiamo deciso di non accettare per diverse ragioni che abbiamo già spiegato pubblicamente. Non ci saremmo mai immaginati che potesse arrivare al punto di creare una lista che richiama i Verdi nel nome e nel simbolo, con l’effetto di confondere la cittadinanza come sta già succedendo”. Lo affermano i Verdi fiorentini.

“Troviamo tale operazione quanto mai scorretta sia nei confronti di un avversario politico sia per gli elettori – sottolineano in una nota -. Quello che diciamo ai fiorentini è che chi vuole un programma certo, chi vuole coerenza e pragmatismo, chi vuole un gruppo consiliare che rappresenti quell’ambientalismo innovativo di cui Firenze e il pianeta hanno urgente bisogno, deve votare Verdi Firenze e diffidare delle operazioni elettorali dell’ultimo minuto”.