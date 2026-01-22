Controradio Streaming
MusicaIntervisteLodo Guenzi (Lo Stato Sociale): "Controradio, alternativa alla monocoltura del Mercato"
MusicaInterviste

Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale): “Controradio, alternativa alla monocoltura del Mercato”

By Giuseppe Barone
Lodo Guenzi e MAx Collini, FLOG, Rock Contest 2017

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, ora impegnato dall’attività teatrale, amico di Controradio e già nella giuria del Rock Contest, ai nostri microfoni per ‘Morte accidentale di un anarchico’.

Giovedì 22 gennaio al Teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi è il protagonista di ‘Morte accidentale di un anarchico’ di Dario Fo e Franca Rame per l’appuntamento inaugurale dell’edizione 2026 di Auroradisera. Ne abbiamo approfittato per parlare dell’importanza delle radio indipendenti e della necessità di sostenerle in una battaglia contro l’omologazione culturale e la “monocoltura del mercato”. Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi.

Lodo Guenzi, FLOG, Rock Contest 2017
