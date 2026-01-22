Firenze: Dal 26 gennaio all’1 marzo lavori rete idrica lungarno Serristori, le modiche alla viabilità

Iniziano il 26 gennaio i lavori che porteranno al completamento del rinnovo della rete idrica su lungarno Serristori a Firenze con conseguenti modifiche alla viabilità previste fino all’1 marzo, questa la data indicata nell’ordinanza comunale. L’annuncio lo ha dato Publiacqua spiegando che l’intervento, localizzato all’intersezione con ponte alle Grazie, consiste nel collegamento delle nuove condotte acquedottistiche posate nel corso del 2025 con la rete esistente in lungarno Torrigiani.

L’anno scorso i lavori in partirono il 10 febbraio per concludersi poi il 23 maggio, dopo una proroga del termine iniziale fissato al 10 marzo. L’intervento, si ricorda, fa parte di un più ampio progetto finalizzato al potenziamento e alla messa in sicurezza del sistema idrico metropolitano ed è incluso nel Pnrr, “prevedendo quindi stringenti tempistiche di realizzazione”. Queste le modifiche alla viabilità comunicate da Publiacqua: lungarno Serristori (dall’intersezione via Mario Monicelli ponte alle Grazie); ponte alle Grazie (dall’intersezione con lungarno Serristori all’intersezione con lungarno delle Grazie) – istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico; lungarno Serristori (dal civico 35 a circa 20 metri dall’intersezione con lungarno Torrigiani) – istituzione restringimento di carreggiata; all’intersezione con ponte alle Grazie, per i veicoli provenienti da lungarno Serristori, direzione obbligatoria a destra; ponte alle Grazie (dall’intersezione con lungarno Serristori all’intersezione con lungarno Diaz) istituzione restringimento di carreggiata; lungarno Torrigiani (dall’intersezione con lungarno Serristori all’intersezione al civico 11r) – revoca dell’attuale disciplina della circolazione ed istituzione di senso unico in direzione di ponte Vecchio con accesso da piazza dei Mozzi; piazza dei Mozzi (dall’intersezione con lungarno Serristori al civico 6) – per i veicoli provenienti da via Renai istituzione di direzione obbligatoria a sinistra; via Monicelli (all’intersezione con via dei Renai) – obbligo di fermarsi e dare precedenza; direzioni consentite destra e sinistra; via dei Renai (dall’intersezione piazza dei Mozzi al civico 37) – istituzione di divieto di sosta; via dei Renai (dall’intersezione piazza dei Mozzi all’intersezione con via Monicelli) – revoca dell’attuale disciplina di circolazione ed istituzione di doppio senso di circolazione; istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, lato civici pari; piazza dei Mozzi (all’intersezione con via dei Renai) – per i veicoli provenienti da via San Niccolò e via dei Bardi istituzione di direzioni consentite diritto e destra; lungarno Torrigiani (all’intersezione con via dei Bardi) – istituzione di direzione obbligatoria a destra, all’intersezione con via dei Bardi, per i veicoli provenienti da via Guicciardini.