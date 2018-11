Livorno: nuovo sistema della sosta, tariffe dimezzate per i contrassegni residenti

Nuovo sistema della sosta a Livorno con tariffe dimezzate per i contrassegni residenti. I cittadini hanno tempo per pagare fino al 20 dicembre. Vece: “Risorse usate per sistemare buche e attraversamenti stradali”

Sono partite questa mattina le lettere destinate ai cittadini di Livorno possessori di contrassegno residenti per la sosta nelle ztl e zsc. In totale si tratta di 20.234 permessi in scadenza che verranno rinnovati previo pagamento. Le tariffe saranno dimezzate per la prima e seconda auto, mentre è previsto il pagamento intero per i contrassegni relativi alla terza auto familiare, così come previsto dalla delibera di giunta n.205/2018 che ha recepito le indicazioni arrivate dal Consiglio comunale.

“Rispetto al 2016 – sottolinea l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Vece – i permessi residenti si sono ridotti di oltre il 10%, segno che fino a due anni fa un cittadino su dieci aveva un contrassegno senza averne diritto o senza averne bisogno. Di questa riduzione beneficiano ovviamente i residenti che hanno così più possibilità di trovare posteggio”.

“Ciò che più conta, però – continua Vece – è che grazie ai fondi dei contrassegni messi a bilancio a inizio 2018, abbiamo potuto avviare una pianificazione senza precedenti di lavori di messa in sicurezza delle strade. I 713mila euro circa dei permessi, infatti, sono serviti a finanziare 7 accordi quadro per gli interventi d’emergenza e la riasfaltatura delle strade, 390mila euro, il rifacimento degli attraversamenti pedonali e la segnaletica verticale e orizzontale, 410mila euro, 394 interventi di manutenzione delle fognature e 1100 operazioni di pulizia delle caditoie. Insomma, non un modo per fare cassa, ma per dare più servizi ai cittadini e agli automobilisti”.

Ecco gli importi in dettaglio:

– 30€ per la prima auto del nucleo familiare (tariffa ridotta del 50%)

– 50€ per la seconda auto del nucleo familiare (tariffa ridotta del 50%)

– 150€ per la terza auto nucleo familiare (tariffa intera)

Sono esclusi dal pagamento del contrassegno tutti coloro che hanno ottenuto il permesso residenti a partire dal 1 ottobre 2018.

Il PAGAMENTO della tariffa Le consentirà, fino al 30 novembre 2019, di transitare e/o di sostare nella ZTL o di sostare nella ZSC indicata nel contrassegno.

Il pagamento della tariffa è OBBLIGATORIO e IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO IL TRANSITO E/O LA SOSTA nelle aree riservate ai residenti SARANNO SANZIONATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA.

Il pagamento della tariffa non è dovuto:

– dai soggetti che abbiano attiva sul medesimo veicolo anche un’abilitazione annuale per le seguenti categorie:

3.1 (Medici e ostetriche)

3.2 (Medici veterinari)

3.4 (Giornalisti)

3.5 (Agenti e Rappresentanti di commercio)

3.6 (Agenzie marittime e case di spedizione)

3.9 (Agenzie investigative)

3.14 – 3.14 bis (Imprese aventi esigenze dell’uso costante del mezzo privato)

3.15 (Autoscuole con sede nelle zone regolamentate)

– in caso di RINUNCIA al contrassegno.

Per la RINUNCIA è necessario compilare il modello scaricabile dalla Rete Civica del Comune di Livorno ‘Sportello del cittadino’ Modulistica – Permessi ZTL/ZSC (Residente) o reperibile presso le sedi di seguito indicate e RESTITUIRLO unitamente al contrassegno entro e non oltre il 20 dicembre 2018 con le seguenti modalità: