Maltempo in Toscana, codice giallo per piogge fino alle 13 di domenica nel sud est della regione

Prosegue il tempo instabile in Toscana, con piogge che stasera interesseranno il centro nord della regione e domani le zone meridionali e orientali, più abbondanti e intense al confine con Lazio e Umbria.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge fino alle alle ore 13 di domani, domenica 25 novembre, per le province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.

Una quantità d’acqua inattesa in Versilia (Lucca), tra Pietrasanta, Viareggio e Lido di Camaiore, e anche nel Pisano, nella zona di Vecchiano, con conseguente esondazione di alcuni fossi minori. In particolare in Versilia i pluviometri hanno registrato 110,6 mm di acqua a Lido di Camaiore in 36 ore, di cui 61,4 concentrati dalle 15,30 alle 18,30. Nel Pisano, il pluviometro di Bocca di Serchio ha registrato 92,2 mm di pioggia nelle 36 ore, di cui 70

concentrati dalle 13,30 alle 15,30. Lo rende noto il Consorzio di bonifica Toscana nord, impegnato ieri in più interventi che, si spiega, “hanno evitato danni peggiori e allagamenti diffusi, contenendo gli straripamenti nei terreni adiacenti ai punti di

tracimazione. La conta dei danni è dunque limitata e già da oggi sono in corso gli interventi di somma urgenza per sistemare i punti critici”.