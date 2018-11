Tubo del gas si rompe durante lavori a Firenze, evacuate 5 famiglie

Evacuate, in via precauzionale, 5 famiglie che abitano in via Nino Bixio a Firenze per una fuga di gas dopo la rottura di una tubatura in strada durante lavori di scavo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Da quanto spiegato il tubo, di media pressione, è stato danneggiato accidentalmente da un escavatorei nel comune di Firenze in Via Nino Bixio.

Sono stati i vigili del fuoco a far evacuare le cinque famiglie che abitano nelle immediate vicinanze della conduttura interessata. Sul posto intervenuti i tecnici di Toscana Energia per riparare il tubo, rotto da un’altra ditta, e la polizia municipale.