Controradio Streaming
Ven 3 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaLivorno: lunghe colonne di Tir bloccati al varco del porto
ToscanaCronaca

Livorno: lunghe colonne di Tir bloccati al varco del porto

By Domenico Guarino
Varco Zara, foto tratta da pagina USB livorno

Oltre 5.000 manifestanti stanno continuando a bloccare la circolazione stradale nella zona nord di Livorno tra il varco Zara, via Leonardo da Vinci e il ponte Genova.

Un corteo studentesco di oltre 3.000 giovani dalla zona di piazza Repubblica in centro città si è spostato convergendo poi lungo via Orlando verso il varco portuale Zara unendosi quindi ai manifestanti Usb e occupando poi la carreggiata con un presidio.     Nel frattempo – bloccata la circolazione stradale – si sono formati alcuni chilometri di colonne di tir e auto fermi in entrata e uscita dal grande snodo che collega porto, città e autostrada e superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

La situazione a Livorno, come conferma il prefetto Giancarlo Dionisi, intorno alle 11,30, “è al momento sotto controllo e non si registrano incidenti o danni”.    Un’altra manifestazione in città organizzata dalla Cgil ha invece raggiunto poco fa piazza del Luogo Pio, nel quartiere Venezia dopo che il corteo dalla Stazione Centrale ha attraversato alcuni rioni popolari e poi si è diretta in centro.

Articolo precedente
Sciopero generale. La Toscana risponde con blocchi, manifestazioni e cortei

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30747Cronaca18390Politica4107Cultura & Spettacolo3821Diritti2593Sanità2526

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI