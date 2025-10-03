Livorno: lunghe colonne di Tir bloccati al varco del porto

Oltre 5.000 manifestanti stanno continuando a bloccare la circolazione stradale nella zona nord di Livorno tra il varco Zara, via Leonardo da Vinci e il ponte Genova.

Un corteo studentesco di oltre 3.000 giovani dalla zona di piazza Repubblica in centro città si è spostato convergendo poi lungo via Orlando verso il varco portuale Zara unendosi quindi ai manifestanti Usb e occupando poi la carreggiata con un presidio. Nel frattempo – bloccata la circolazione stradale – si sono formati alcuni chilometri di colonne di tir e auto fermi in entrata e uscita dal grande snodo che collega porto, città e autostrada e superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

La situazione a Livorno, come conferma il prefetto Giancarlo Dionisi, intorno alle 11,30, “è al momento sotto controllo e non si registrano incidenti o danni”. Un’altra manifestazione in città organizzata dalla Cgil ha invece raggiunto poco fa piazza del Luogo Pio, nel quartiere Venezia dopo che il corteo dalla Stazione Centrale ha attraversato alcuni rioni popolari e poi si è diretta in centro.