Nave Zim Virginia lascia il porto di Livorno

“Ho chiesto e ottenuto che entro un’ora la nave Zim Virginia lasci il porto di Livorno”. Lo ha detto poco fa il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi nel corso del tavolo in prefettura convocato nel pomeriggio con tutti gli attori portuali e i sindacati.

La motivazione della richiesta del prefetto riguarda in primis la preoccupazione per l’ordine e la sicurezza pubblica per una situazione generale che, anche alla luce degli sviluppi della vicenda della Flotilla, potrebbe anche peggiorare. La Zim Virginia, è la nave contenitori della compagnia israeliana Zim.

Ne abbiamo parlato con Gianfranco Francese segretario generale della Cgil provincia di Livorno.