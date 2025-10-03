Sciopero, superstrada Firenze-Livorno bloccata a Pisa

La Sgc Firenze-Pisa-Livorno, la superstrada a quattro corsie che unisce la costa al capoluogo regionale, interamente bloccata a Pisa in entrambe le direzioni di marcia. Migliaia di manifestanti hanno invaso la carreggiata paralizzando il traffico sia in direzione Mare sia verso Firenze. Il traffico è bloccato con inevitabili code e rallentamenti sulla viabilità alternativa. Intanto in città i poli universitari occupati al momento sono due: la facoltà di Lettere e la Scuola Normale. Il rettorato dell’ateneo è libero, mentre sono state evitate in mattinata le occupazioni di almeno altri due dipartimenti.

il corteo dei manifestanti di Pisa ha raggiunto il casello Pisa Centro dell’autostrada A12 Rosignano-Genova. Migliaia di persone sono entrate sulle carreggiate dell’autostrada – nord e sud – bloccando il traffico in entrambe le direzioni di marcia.