Controradio Streaming
Ven 3 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaSciopero, superstrada Firenze-Livorno bloccata a Pisa
Cronaca

Sciopero, superstrada Firenze-Livorno bloccata a Pisa

By Sandra Salvato

La Sgc Firenze-Pisa-Livorno, la superstrada a quattro corsie che unisce la costa al capoluogo regionale, interamente bloccata a Pisa in entrambe le direzioni di marcia. Migliaia di manifestanti hanno invaso la carreggiata paralizzando il traffico sia in direzione Mare sia verso Firenze. Il traffico è bloccato con inevitabili code e rallentamenti sulla viabilità alternativa. Intanto in città i poli universitari occupati al momento sono due: la facoltà di Lettere e la Scuola Normale. Il rettorato dell’ateneo è libero, mentre sono state evitate in mattinata le occupazioni di almeno altri due dipartimenti.

il corteo dei manifestanti di Pisa ha raggiunto il casello Pisa Centro dell’autostrada A12 Rosignano-Genova. Migliaia di persone sono entrate sulle carreggiate dell’autostrada – nord e sud – bloccando il traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Articolo precedente
Livorno: lunghe colonne di Tir bloccati al varco del porto
Articolo successivo
Spence, ‘dai social media minacce alla democrazia’

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30748Cronaca18392Politica4107Cultura & Spettacolo3821Diritti2593Sanità2526

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI