Livorno: bike sharing gratis fino al 31 dicembre

Da oggi, e fino al 31 dicembre, sarà attivo il bike sharing gratuito in tutta la città di Livorno.

Lo ha deciso l’Amministrazione comunale come “un piccolo passo che servirà a promuovere l’utilizzo della bicicletta in città, favorendo anche la multimodalità” come spiega l’assessora alla Mobilità e Ambiente Giovanna Cepparello. “Può darsi che qualcuno scelga di andare al lavoro in autobus, o magari di usufruire di un passaggio in auto, per poi tornare la sera in bicicletta, a costo zero”.

Si tratta di una iniziativa che rientra nell’ambito della revisione degli accordi con Tirrenica Mobilità, che gestisce anche questo servizio, che purtroppo finora non ha avuto un grande successo.

Ecco le regole per usare le: occorrerà scaricare la App di Bicincittà, e associare un metodo di pagamento, a garanzia del mezzo noleggiato. A quel punto, utilizzando il codice promozionale ANNOGRATIS, i livornesi potranno utilizzare le biciclette per 90 minuti consecutivi (anche più volte al giorno), senza pagare niente. Si fa presente che è necessario ricaricare l’abbonamento con 2 euro, che rimarranno sulla tessera, utilizzabili il prossimo anno, che serviranno solo nel caso in cui si sforino i 90 minuti.

Le bici si trovano in piazza del Municipio, piazza Cavour, piazza della Repubblica, Stazione ferroviaria, piazza mazzini, Ospedale (viale Alfieri).