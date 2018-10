Lavoro, Toscana: aperti 74 tavoli per crisi aziendali

Sono 74 i tavoli aperti da inizio anno al 30 settembre, con 45 vertenze che risultavano ancora aperte

Sono 74 dall’inizio dell’anno al 30 settembre i tavoli aperti, per altrettante vertenze aziendali, dall’Unità di crisi lavoro della Regione Toscana, per un totale di 10.621 lavoratori coinvolti e 6.316 posti di lavoro a rischio.

I dati, spiega una nota, si riferiscono ad aziende in cui vi siano esuberi dichiarati o si faccia ricorso ad ammortizzatori sociali, e non comprendono l’indotto ma solo i lavoratori diretti. Le vertenze che, al 30 settembre, risultavano ancora aperte sono 45, per un totale di oltre 7 mila lavoratori coinvolti (7.381) e 5.582 posti di lavoro a rischio.

Guardando ai settori, il grosso delle vertenze si riferisce all’industria (83%), mentre riguarda commercio, trasporto e magazzinaggio il 7% delle crisi affrontate. L’edilizia incide per un 5%, l’informazione/comunicazione per un 3%, le altre attività dei servizi il 2%.

Nel 18% dei casi si tratta di realtà oltre i 250 addetti diretti, nel 27% fra i 51 e i 250, nel 43% fra 16 e 50 e nel 12% dei casi sotto i 15. Nel 57% dei casi le aziende coinvolte sono gruppi o aziende con stabilimenti anche fuori regione, mentre il 43% dei tavoli riguarda aziende con siti produttivi solo in Toscana, non appartenenti a gruppi nazionali o internazionali.

In 14 casi, al tavolo regionale è stato necessario affiancare un tavolo nazionale, aperto presso il ministero dello Sviluppo economico, che la Regione ha poi seguito. Le altre crisi aziendali complessivamente seguite dall’Unità di Crisi della Regione dal 1 giugno 2015, ovvero dall’avvio della legislatura, sono state in tutto 64, che vanno ad aggiungersi a quelle ancora aperte o gestite nel corso del 2018.