L’omaggio al cinema di Ermanno Olmi chiude la 4/a edizione di Presente Italiano

Si chiuderà con un tributo al cinema di Ermanno Olmi, regista e sceneggiatore, scomparso recentemente, la 4/a edizione di Presente Italiano, giovedì 18 ottobre, alle 21.30 (ingresso libero) presso il cinema Roma di Pistoia (via Laudesi, 6) con la proiezione de Il posto (del 1961) in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. In apertura di serata, alle 21.00, sarà invece annunciato il film vincitore del concorso.

Il film racconta la storia di Domenico, un ragazzo di Meda, alla prese con il suo primo impiego in una grande azienda di Milano proprio negli anni del boom economico dei primi anni sessanta. Vive questo impegno con particolare apprensione a causa della famiglia, che si aspetta da lui che riesca ad ottenere il posto fisso con cui sistemarsi per tutta la vita. La giornata si aprirà alle ore 18 – presso la libreria Lo Spazio di via dell’Ospizio – con un incontro sul cinema di Ermanno Olmi con il critico cinematografico Gabriele Rizza.

