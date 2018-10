Firenze: GdF arresta idraulico con oltre 33kg di marijuana in un box

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale hanno tratto in arresto una persona di 29 anni, idraulico incensurato, residente a Impruneta per il possesso di oltre 33,5 kg di marijuana ed alcune dosi di cocaina.

Una pattuglia del Nucleo Mobile del Gruppo Firenze, impegnata nel servizio di controllo del territorio, aveva notato movimenti sospetti da parte del soggetto che, con la propria autovettura, si aggirava sistematicamente nei pressi di un box situato nella periferia del comune di Impruneta. I militari hanno quindi intrapreso una serie di appostamenti e pedinamenti per approfondire il contesto riscontrando che il ventinovenne era solito parcheggiare in un luogo più isolato per trasportare nel box alcune valigie e trolley all’apparenza pieni.

Per questo motivo il Nucleo ha deciso di intervenire con un controllo diretto anche con l’ausilio di un’unità cinofila, che ha permesso di rinvenire all’interno di un baule, un trolley pieno di marijuana e 2 grossi sacchi di cellophane con la stessa sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione dell’abitazione dell’arrestato ha permesso di rinvenire una bilancia di precisione, usata per la preparazione delle dosi di stupefacente, nonché 5.000 euro in contanti frutto dell’illecita attività.

Lo stupefacente rinvenuto e sottoposto a sequestro avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio oltre 350.000 euro.

Il giovane, di origine albanese, è stato tratto in arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Firenze, condotto presso la casa circondariale di Firenze – Sollicciano. Le Fiamme Gialle continuano a lavorare cercando altre persone coinvolte nella vicenda.

Salgono, quindi, a più di 800 i kg di sostanza stupefacente sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Firenze negli ultimi 3 mesi attraverso mirate attività antidroga sui carichi provenienti dal porto di Livorno, sugli autobus di linea a lunga percorrenza, presso la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, nel centro storico di Firenze e nell’hinterland del capoluogo toscano.