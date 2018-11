La Stagione degli Amici della Musica di Firenze per il 3, 4 e 5 novembre presenta tre concerti dal respiro internazionale.

La Stagione degli Amici della Musica di Firenze al Teatro della Pergola, per il 3, 4 e 5 novembre presenta tre concerti dal respiro internazionale. Il violino del musicista ungherese Kristóf Baráti, il pianismo sofisticato e raffinato di Alexandre Lonquich, l’argentina Sol Gabetta con il pianista francese Bertrand Chamayou

A partire da sabato 3 novembre alle 16, in cui protagonisti assoluti saranno il violino del musicista ungherese Kristóf Baráti, accompagnato dal pianoforte di Enrico Pace, per una calata nelle atmosfere musicali di Brahms, di cui verrà eseguita la Sonata n. 2 in la maggiore op. 100, Janáček, per la Sonata VII/7 e Beethoven, con la Sonata n. 9 in la maggiore op. 47, “A Kreutzer”. Il violinista ungherese Kristóf Baráti è riconosciuto nel panorama internazionale come musicista dalle straordinarie qualità, oltre che dall’ampia gamma espressiva e impeccabile tecnica. Nel 2014, all’età di 35 anni, gli è stato conferito il Kossuth Prize, il più alto riconoscimento ungherese, concesso in passato ad artisti quali Sir András Schiff, György Ligeti e Iván Fischer. Suona uno Stradivari ‘Lady Harmsworth’ del 1703, gentilmente concessogli dalla Stradivarius Society di Chicago.

Domenica 4 novembre alle 21 tutta l’attenzione sarà per il pianismo sofisticato e raffinato di Alexandre Lonquich, in dialogo con uno dei più interessanti ensemble di musica da camera francese, il Quatuor Ebène, ovvero Pierre Colombet e Gabriel Le Magadure ai violini, Marie Chilemme alla viola e Raphael Merlin al violoncello. Insieme eseguiranno il Quartetto n. 5 in la maggiore op. 18 n. 5 di Beethoven, il Quartetto n. 1 in do minore op. 51 n. 1 di Brahms e il Quintetto in fa minore per pianoforte e archi di Franck.

Lunedì 5 novembre alle 21, il Teatro della Pergola si riempirà delle risonanze del violoncello “Matteo Goffriller 1730” suonato dall’argentina Sol Gabetta, tra le più brillanti musiciste del momento. Con il pianista francese Bertrand Chamayou, darà vita alle pagine del Fünf Stücke im Volkston op. 102 diSchumann, alla Sonata in do maggiore op. 65 di Britten e infine alla Sonata in sol minore op. 19 di Rachmaninov.

In seguito agli acclamati debutti con i Berliner Philharmoniker e Sir Simon Rattle al Festival di Baden-Baden, al Mostly Mozart di New York e al concerto di apertura dei BBC Proms, la scorsa stagione ha visto Sol Gabetta tornare ai Wiener Philharmoniker, Tonhalle-Orchester di Zurigo, Konzerthausorchester di Berlino, Bamberger Symphoniker e Orchestre Philharmonique de Radio France. Ha tenuto un lungo tour europeo con la Finnish Radio Symphony Orchestra e un tour della Gran Bretagna con la Sinfonieorchester Basel. Ha suonato con la Los Angeles Philharmonic sotto la direzione di Gustavo Dudamel e debuttato al Lincoln Center di New York per la serie ‘Great Performers’ con il suo partner di recital Bertrand Chamayou. Quest’anno Sol Gabetta è stata premiata con un Herbert von Karajan Prize al Festival di Pasqua di Salisburgo. Nel corso della sua carriera ha ricevuto una nomination ai Grammy Award, un Gramophone Young Artist of the Year Award nel 2010, un Würth-Preis of the Jeunesses Musicales nel 2012 e riconoscimenti speciali al Concorso Čaikovskij di Mosca e al Concorso Internazionale ARD di Monaco. Sol Gabetta incide per l’etichetta Sony: la pubblicazione più recente è una registrazione dal vivo dei Concerti per violoncello di Elgar e Martinů con i Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle e Krzysztof Urbański.

Biglietti concerti al Teatro della Pergola da 20 a 25 euro. Tutte le info e il programma completo della stagione su www.amicimusicafirenze.it.