La dj palestinese Sama’ Abdulhadi è la star del capodanno del Tenax

Dj palestinese e impavida attivista e femminista Sama’ Abdulhadi è la star del Capodanno al Tenax di Firenze! Vicino alla causa palestinese, nello scorso ottobre ha annullato i suoi impegni musicali in segno di rispetto per le vittime del conflitto in Medio Oriente. Accanto all’attivismo politico di Sama’ Abdulhadi c’è anche un talento enorme che l’ha portata a suonare praticamente ovunque: Coachella, Glastonbury, Fusion, Circoloco, Lost Village, Primavera. A fine novembre è uscito “fabric presents Sama’ Abdulhadi”, un mix album uscito sull’etichetta del celebre fabric di Londra.

Nell’aprile 2023 Abdulhadi ha lanciato Resilience, una piattaforma globale per artisti e creativi per condividere le loro storie e opere d’arte che ritraggono esperienze di emarginazione, sfollamento e oppressione. La piattaforma mira a creare uno spazio per l’espressione e la difesa, dove gli artisti possono raccontare le loro storie e amplificare le voci di individui e comunità spesso ignorati nelle narrazioni tradizionali. Grazie ai fondi dell’iniziativa Bring Back Beirut, la piattaforma sarà lanciata a Beirut con un party gratuito per due sere consecutive (Abdulhadi riporterà Richie Hawtin in città per la prima volta dal 2017) per raccogliere fondi per la popolazione assediata del Libano.

Accanto a Samà in console, per una 12 ore di musica non stop , il padrone di casa Alex Neri con Matthias Miki, Philipp & Cole, George, Black Angus, Basse Frequenze Sound System, Markiz, Kidz e Radiowav.