Se n’è andato Roberto Nistri editore di Controradio, camera ardente giovedì al Tenax

Dopo una breve e inattesa malattia, ci ha lasciato oggi pomeriggio Roberto Nistri, editore di Controradio e fondatore del Tenax, storico locale di Firenze.

Siamo straziati, e in questo momento ci è difficile descrivere quanto la figura di Roberto sia stata, a partire dagli anni 80, centrale per lo sviluppo delle arti e della cultura di avanguardia nella nostra città ed oltre. La sua inesauribile passione è stata il motore di Controradio, la sua una presenza costante che, non sottraendosi mai a nessun confronto, ci ha spinto ad andare sempre avanti, in ogni condizione. Tutta Controradio si stringe alla sua famiglia.

“Una perdita per tutta la comunità fiorentina e per la cultura d’avanguardia del capoluogo toscano, al cui sviluppo Roberto aveva contribuito con la passione che metteva in ogni attività”. Questo il messaggio di cordoglio del presidente della Toscana Eugenio Giani per la scomparsa improvvisa di Roberto Nistri. Il presidente della Toscana si stringe attorno al dolore della famiglia.

“Con grande dispiacere apprendiamo della prematura scomparsa di Roberto Nistri, editore di Controradio e fondatore dello storico locale di Firenze Tenax, imprenditore capace e persona dotato di grande sensibilità umana. Mi piace ricordarlo con la grande simpatia e la voglia di mettersi sempre in gioco con passione e nuove idee. Alla famiglia giunga il cordoglio dell’amministrazione”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella, appresa la notizia della morte.

Giovedì 23 novembre dalle 18 alle 21 sarà possibile salutare Roberto al Tenax di Firenze.