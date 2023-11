Campi Bisenzio, sindaco: “chiesto uno sconto diretto sulle bollette e risorse per le auto”

Lo ha affermato il sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), Andrea Tagliaferri, in una conferenza stampa a quasi tre settimane dall’evento alluvionale che ha colpito il territorio comunale, lamentando come il primo sostegno del Governo sia “del tutto insufficiente”.

“La popolazione, che sta affrontando il primo momento di ricostruzione, chiede velocità e chiarezza nelle risposte, ed è inaccettabile che debba attendere diversi mesi prima di ricevere aiuti concreti” ha aggiunto il sindaco di Campi

In particolare, ha evidenziato Tagliaferri, “nel primo sostegno non sono previsti interventi per quanto riguarda le bollette e le auto”, per cui “chiediamo, per quanto riguarda le bollette, uno sconto diretto sulle fatture”, mentre per le auto “rivolgo un appello alla Regione e agli altri Sindaci per fare un fronte comune al fine di trovare le risorse necessarie per andare a intervenire su questo settore, chiedendo incentivi alle case automobilistiche, oppure operando proprio a livello di Regione Toscana; come amministrazione ci mettiamo a disposizione per contribuire alla creazione di un unico fondo regionale dedicato alle automobili e sostenuto dalle donazioni”.

Confesercenti Firenze, per le attività commerciali a Campi Bisenzio, chiede a sua volta l’erogazione di contributi a fondo perduto per indennizzare i danni subiti ai locali, arredi, merci e ai mezzi; l’immediata sospensione e rinvio di tutte le scadenze fiscali e contributive, oltre che delle rate di mutui e finanziamenti bancari; la sospensione del controllo da parte dei Comuni della regolarità contributiva.