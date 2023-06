A Campi Bisenzio la nuova Giunta politica di Tagliaferri Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

“Una giunta politica, fortemente identitaria per la scelta degli assessori”. Tre donne e altrettanti uomini con una media di 40 anni rappresentativi di tutte le forze che lo hanno sostenuto, è la squadra di Andrea Tagliaferri presentata oggi alla stampa e poi alla cittadinanza nel corso del primo Consiglio comunale a Campi (ore 21, sala Pertini).

Nella seduta sarà eletto il presidente del consiglio: uno tra i quattro consiglieri del centrodestra ammesso che l’opposizione trovi una quadra sul nome.

Tagliaferri si terrà l’Urbanistica e il Personale e la delega alla Polizia municipale per la forte continuità e il dialogo che vuol tenere con gli Uffici e sul tema della sicurezza. La sua vice, Federica Petti, ex presidente dell’Anpi di Campi si occuperà di Istruzione, Cultura e Politiche di Genere. Al grillino Davide Baldazzi, oltre allo Sport, anche l’Innovazione tecnologica.

L’ex capogruppo di ‘Campi a Sinistra’, Lorenzo Ballerini riceve le deleghe al Sociale, Politiche abitative, Immigrazione e Buona Occupazione ed è subito a lavoro sulla vertenza Mondo Convenienza e per riaprire un canale operativo col Collettivo di fabbrica della Gkn. L’ex Pd Tommaso Landi, avrà i Lavori Pubblici ma anche i progetti Pnrr, il Patrimonio, la Gestione del verde e la Protezione civile. Una nomina personale, legata alla delega e voluta espressamente dal Sindaco per le competenze di Landi. Insomma l’uomo giusto al posto giusto. Il più votato della lista “Fare Città”, Daniele Matteini assume Viabilità e Tpl, Commercio, Rivitalizzazione dei centri ed Economia di vicinato.

A Simona Pizzirusso i Gemellaggi, la Partecipazione, i Beni comuni e l’Ambiente già consigliera per Sì Parco No Inceneritore. Infine Giulia Della Giovampaola, figlia di Paolo Della Giovampaola, già candidato sindaco nel 2018 per il M5S e ex assessore all’inizio degli anni Novanta in una giunta Chini. A lei il Bilancio, gli Enti e società partecipate, la Trasparenza e semplificazione amministrativa e i Rifiuti.

Intervista a Tagliaferri a cura di Chiara Brilli