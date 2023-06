Mondo Convenienza, si sciopera a oltranza. Nuovi sgomberi e incidenti tra polizia e manifestanti

Mondo Convenienza, proseguono le proteste dei lavoratori fuori dai magazzini di Campi Bisenzio, dove ormai da tredici giorni si sciopera per le condizioni in cui gli operai della ditta che ha in appalto in servizi versano.

“Siamo ormai a tredici giorni di sciopero. Ogni giorno feriale, dalla scorsa settimana – si legge in una nota dei Si Cobas – la polizia interviene per trascinare via, sempre più violentemente, lavoratori in sciopero e cittadini solidali, e consentire di andare in consegna ai camion carichi di mobili di Mondo Convenienza. Azienda che è già sotto inchiesta a Bologna e Ivrea per caporalato, sfruttamento, estorsione, maltrattamenti dei lavoratori con l’aggravante della discriminazione razziale”.

Prosegue la nota. “Anche oggi sono arrivate le ambulanze davanti ai cancelli di Mondo Convenienza, per soccorrere i lavoratori in sciopero malmenati dagli agenti, in una dinamica sempre più vergognosa in un momento in cui il governo del nostro Paese si è spostato all’estrema destra, nel silenzio assordante delle istituzioni locali e delle opposizioni. Chiediamo al sindaco di Campi Bisenzio e a tutte le forze politiche in Consiglio di condannare l’utilizzo quotidiano delle forze dell’ordine contro i lavoratori, che esercitano pacificamente il diritto di sciopero garantito dalla Costituzione per chiedere diritti e legalità lavorativa. Lo sciopero prosegue a oltranza, pacifico e determinato, e continua a estendersi”.

Solidarietà ai lavoratori di Mondo Convenienza anche dal Pd. “Quelle a cui abbiamo assistito sono immagini inaccettabili: gli sgomberi di questi giorni non possono essere la risposta ad un problema sistemico che riguarda i diritti dei lavoratori”. Lo dichiara Aksel Fazio, responsabile lavoro del Pd di Prato. “Urge un intervento a livello regionale per favorire un tavolo che porti ad un accordo sindacale che impedisca l’escalation – aggiunge in una nota Marco Biagioni, segretario Pd -. Politica, sindacati e istituzioni operino insieme per legalità, sicurezza e dignità del lavoro. Non è tempo di neutralismi: da Prato, il Partito democratico non si tira indietro. Siamo al fianco dei lavoratori, ci siamo stati con la Gegé, ci siamo oggi e ci saremo sempre”.