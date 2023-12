🎧 Comunali 2024: Del Re verso lista civica. Schmidt s’indebolisce

Il servizio di Raffaele Palumbo.

Nulla di nuovo sotto il sole. A Firenze, quando c’è da votare per il sindaco ci sono troppe candidature a sinistra e troppo poche a destra. Partiamo da quest’ultima. La tanto sbandierata candidatura dell’ex Direttore degli Uffizi Eike Schmidt sembra sgonfiarsi. Ora che “il tedesco” – come viene chiamato, è diventato direttore del museo di Capodimonte, ma anche a seguito di battute infelici del tipo “in treno si lavora benissimo”. Riusciamo ad immaginarci l’appeal che possa avere sui fiorentini un candidato sindaco pendolare , tra Capodimonte e Palazzo Vecchio. I dubbi sono nati proprio nella destra, anche dopo frasi di Schmidt del tipo “sono indipendente” e “sono antifascista”. Destra fiorentina consapevole del fatto che dopo aver sbandierato una candidatura autorevole adesso si ritrova con personaggi locali, senza troppo seguito e che con poche chance di portare il centrosinistra al ballottaggio. Tanto che la parte della destra più vicina al centro – come Forza Italia – favoleggia persino di una alleanza con Renzi con Leonardo Bassilichi come candidato. Candidato inviso però al resto del centro destra per il suo passato troppo renziano. E mentre la candidatura di Schmidt vacilla, prende invece corpo l’idea di una o due liste civiche capeggiate da Cecilia del Re, composte soprattutto da ex Pd. Ora, se il Pd ha escluso le primarie candidando seccamente Sara Funaro e la stessa idea di primarie tra l’ex assessora Cecilia del Re e la vice presidente della Regione – di Italia Viva – Stefania Saccardi perde di significato, si ritorna al punto di partenza. Sinistra Italiana sta con il Pd solo se non si allea con Renzi, dunque la cosa più facile sarà vedere un centrosinistra con tre candidate: Saccardi, Funaro, Del Re. Ed infine una candidatura della sinistra sinistra benedetta dal prof. Tomaso Montanari. Per ora sembra delinearsi un ballottaggio certo, ma tutto a sinistra.