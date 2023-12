🎧Capodanno 2024 a Firenze e dintorni: musica, cultura, teatro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:57 Share Share Link Embed

Domenica 31 gennaio 2023 per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, una notte di musica, cultura, teatro. Un programma ricchissimo di eventi musicali e di performance a Firenze, con orchestre, band e cantanti del calibro di Diodato che animeranno sei piazze del centro, ma anche nei dintorni, come il concerto “Stazioni Lunari” a Scandicci in diretta anche su Controradio, e “Fino a che ce ne sarà ”, il veglione tra musica e incontri all’Ex GKN di Campi Bisenzio. Ecco  alcuni dei principali appuntamenti delle serata.Â

Audio: servizio di Viola Giacalone

Ben sei piazze del centro fiorentino saranno animate dalla musica, dalle 22 fino all’1 di notte: Piazza della Signoria sarà il cuore della notte di Capodanno , ospiterà uno spettacolo con protagonista Diodato, cantautore e vincitore di Sanremo che si esibirà in una selezione di brani tratti dal suo repertorio, al quale seguiranno tanti altri ospiti, musicisti cantanti e Andrea Paris, ABF Advocate e comico-prestigiatore direttamente dal palco di Zelig. Si farà festa in piazza Santissima Annunziata con il jazz di Circolo Exwide, in piazza San Giovanni con i cori gospel di voci bulgare Musart e in piazza Santa Croce con l’orchestra di Toscana Classica in omaggio a Sergio Staino, Mentre in Oltrarno ci sarà l’orchestra pop di Anfiteatro 2010 in Piazza del Carmine, e la Marching band itinerante di Music Pool in Piazza Santo Spirito e nelle strade circostanti

In Piazza della Resistenza a Scandicci ci sarà il concerto “Stazioni Lunari” con una line-up assolutamente inedita. Nella notte di Capodanno Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò si esibiranno per la prima volta sul palco tutti insieme, canteranno e suoneranno insieme canzoni dal loro repertorio ma anche delle cover che hanno sempre amato.. L’inizio della festa (a ingresso libero) è previsto per le 22:00 e vedrà sul palco un presentatore d’eccezione: Paolo Hendel. L’evento, organizzato da La Scena Muta che si preannuncia davvero imperdibile, infatti si potrà ascoltare anche in diretta sulle frequenze di controradio con Giustina Terenzi, Giovanni Barbasso e Trevis B. Segnaliamo inoltre che la tramvia sarà in funzione per tutta la notte del 31, su tutte le linee. A Campi Bisenzio invece, all’ Ex GKN dalle 18 si terrà “Fino a che ce ne sarà ” una serata di musica tra concerti e dj set ma anche di incontri e di protesta.Â

Grande scelta per chi preferisce il teatro, a Firenze a Teatro Puccini “Piccole Donne Crescono” un’irriverente rilettura del romanzo di Alcott, al Teatro della Pergola il dramma “La Signora del Martedì” e il musical “Cabaret” a Teatro verdi. Segnaliamo inoltre al Teatro Niccolini di San Casciano la Kermesse “Burlesque e Cabaret!” e la commedia “Spettacolo di Capodanno al Teatro Corsini di Barberino.Â

Per chi vuol uscire da Firenze, In Piazza dei Cavalieri a Pisa segnaliamo il concerto di Fabri Fibra showcase seguito dal dj-set di Albertino di Radio Deejay.Â