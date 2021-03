La Compagnia presenta una rassegna per la Giornata internazionale della Donna

A Marzo, con la Giornata internazionale della Donna, il cinema La Compagnia propone una mini rassegna tutta al femminile. Il secondo appuntamento è dall’11 al 21 marzo, con Libere disobbedienti innamorate – In Between

Il film, del 2016, racconta la storia di Layla, Salma e Nuur, tre ragazze palestinesi che condividono un appartamento a Tel Aviv. Sono giovani donne, spiriti liberi, che desiderano vivere una vita che rispecchi i loro sogni e le loro esigenze. La loro storia personale è fortemente legata alle tradizioni. La famiglia di Salma è cattolica, quella di Layla laica, Nuur musulmana. Le ragazze, dovranno fare i conti con le loro origini, con le loro famiglie rigidamente conservatrici e con la loro società, al fine di trovare la loro strada.

Leila è un avvocato penalista che preferisce la singletudine al fidanzato, rivelatosi presto ottuso e conservatore; Salma è una DJ stigmatizzata dalla famiglia per la sua omosessualità, Noor è una studentessa musulmana osservante originaria di Umm al-Fahm, città conservatrice e bastione in Israele del Movimento islamico. Noor è fidanzata con Wissam, fanatico religioso anaffettivo che non apprezza l’emancipazione delle coinquiline della futura sposa. Ostinate e ribelli, Leila, Salma e Noor faranno fronte comune contro le discriminazioni.

Premiata all’Haifa International Film Festival, l’opera prima di Maysaloun Hamoud si nutre di un contesto reale e segue il destino di tre donne che vogliono vivere dove gli è concesso soltanto sopravvivere. Fuggite alle origini e approdate a Tel Aviv, considerata dagli israeliani liberale e aperta alle alterità, le protagoniste scopriranno a loro spese il conto della libertà. A confronto con una doppia discriminazione, sono donne e sono palestinesi, Leila, Salma e Noor procedono a testa alta dentro un film che non risparmia nulla, nemmeno lo stupro, e nessuno. (fonte Mymovies)

