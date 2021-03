Serena Altavilla “Epidermide”, il primo singolo del nuovo disco solista

Su Controradio “Epidermide”, il nuovo brano della cantante Serena Altavilla, che anticipa il nuovo album per BlackCandy Produzioni

Il doppio, la coppia, il numero due. In qualunque forma si voglia raccontare, questo numero magico e sacro mette in crisi e ci fa da specchio, svela il terreno vastissimo della battaglia interiore in corso dentro di noi. Rompere quello specchio con tutte le conseguenze che ne possono derivare è la liberazione. E’ di questo che parla “EPIDERMIDE”, nuovo brano di Serena Altavilla . La produzione artistica del brano e di tutto il disco è stata curata da Marco Giudici. Con lui, i musicisti Adele Altro, Francesca Baccolini, Alessandro Cau, Luca Cavina, Enrico Gabrielli, Matteo Lenzi e Valeria Sturba.

Spiega Serena a proposito del brano: «Attraverso l’epidermide entriamo in risonanza. L’epidermide è un fedele strumento dell’istinto, una porta di accesso agli abissi che ci abitano. Questa canzone è un dialogo dai toni forti, assordanti, una rissa a rallentatore con me stessa e con l’altro». GUARDA IL VIDEO:

BIO: Dal 2005 a oggi Serena Altavilla, cantante e songwriter, si è fatta conoscere nel panorama alt-rock indipendente come frontwoman dei Blue Willa – prodotti da Carla Bozulich, in precedenza noti come Baby Blue – e successivamente dei Solki. Con entrambe le formazioni ha pubblicato vari dischi e ha macinato tantissime date live, sia in Italia che all'estero. Nel suo background coesistono il punk, la tradizione popolare e le musiche d'avanguardia. Il suo eclettismo, le sue capacità come performer e la sua duttilità vocale l'hanno portata a collaborare nel corso degli anni, in studio e dal vivo, con Calibro 35, Mariposa, La Band del Brasiliano, Tundra Orbit e Il Complesso di Tadà, tra gli altri.

Adesso inizia il suo percorso da solista inaugurato dal brano “Epidermide” (Blackcandy Produzioni) disponibile in digitale e in radio dal 26 febbraio. Il brano anticipa l’album in uscita ad aprile 2021.