🎧 Krypton presenta: “KryptonQuarantesimaEstate”

Firenze, Giancarlo Cauteruccio, per festeggiare 40 anni della compagnia TS Krypton, ha presentato il progetto KryptonQuarantesimaEstate, che è parte della Estate Fiorentina del Comune di Firenze, e che si terrà il 6 giugno dalle ore 17 alle ore 24 al Teatro Affratellamento.

Il giovane gruppo di ricerca multimedia Krypton debuttò nel 1982 con Corpo-Ambient-Video-Laser, suo primo innovativo esperimento, al Teatro Affratellamento di Firenze, al tempo dedicato alle avanguardie.

In quell’occasione, per la prima volta in Italia la video proiezione ed il laser entrarono su un palcoscenico teatrale. A distanza di quarant’anni Krypton tornerà nel teatro di via Giampaolo Orsini per celebrare il suo importante anniversario.

Il 6 giugno presenterà infatti, una video installazione immersiva intitolata Teatroimmagine, collegata ad un’opera radiofonica appositamente creata dal titolo: “Avrei voluto raccontare una storia d’amore”.

“40 anni fa nel ’82 partì questo viaggio di Krypton, – ha detto Giancarlo Cauteruccio – per celebrare questi 40 anni, l’idea è di ritornare nel teatro che in qualche modo ci ha battezzati e per l’occasione abbiamo pensato di riallestire un lavoro molto importante che abbiamo regalato a Valencia al Museo del Carmen, commissionato dal Museo dell’Immagine di Valencia, che si intitola ‘Teatro e Immagine’.”

“È praticamente un opera immersiva, ma invece di utilizzare immagini create appositamente, abbiamo elaborato le immagini dei nostri più importanti spettacoli, sia dal punto di vista fotografico che video, e quindi abbiamo una situazione nella quale scorrono immagini molto suggestive, anche di grandi fotografi, e anche video molto interessanti, e poi questi grandi schermi sono contenuti in una proiezione totale che coinvolge tutto lo spazio e lì invece utilizziamo dalle immagini di Eneide alle immagini di tutti i lavori: da ‘Angeli di Luce’ a ‘Corpo’.